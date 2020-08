Pjanic crede nella Champions: “Ultima in Serie A. Nessun saluto. Aspettiamo il 23 agosto…”

Miralem Pjanic ha salutato la Serie A. Il centrocampista bosniaco della Juventus pur non avendo giocato contro la Roma ha comunque vissuto la sua ultima gara in campionato con la maglia bianconera. Ultima in Serie A ma non della stagione. Infatti, prima di vederlo partire direzione Barcellona, il numero 5 sarà ancora protagonista in Champions League e magari… sino alla fine.

Pjanic crede alla Champions: il messaggio social

Il 7 agosto la Juventus sarà impegnata nell’ottavo di finale di ritorno di Champions League contro il Lione, dove i bianconeri dovranno rimontare l’1-0 del Parc OL. In seguito, in caso di successo, ci sarà la Final Eight di Lisbona. Pjanic, sembra essere convinto di arrivare fino in fondo e il suo messaggio su Instagram non lascia dubbi: “Solo pensarlo mi mette i brividi, ma questa sera finisce la mia esperienza in Serie A con la Juventus”, ha scritto nella notte il centrocampista. “Però non è ancora il momento dei saluti, per quelli ho intenzione di aspettare il 23 agosto“.

Una data non a caso quella scelta dal bosnianco. Infatti, il 23 agosto è il giorno in cui si disputerà la finale di Champions League. Una finale a cui Pjanic spera di partecipare… con successo.

INCIDENTE PICCANTE PER L’EX DI UN GIOCATORE