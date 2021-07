Pjanic disposto a tutto per tornare alla Juventus: la mossa

Il bosniaco vuole fare ritorno in Serie A

Miralem Pjanic vede solo la Juventus e vuole tornare in Italia. La sua prossima tappa, in caso di addio al Barcellona, sarà solo a tinte bianconere. I rumors sul suo possibile ritorno in Serie A si intensificano e come riportato da "Sportmediaset", il centrocampista bosniaco classe 1990 sarebbe pronto a tutto pur di tornare a vestire la maglia della VecchiaSignora.