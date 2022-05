Pjanic: “Dybala sarebbe perfetto per la Roma. Ho un rimpianto in giallorosso…”

Parla il bosniaco

Redazione ITASportPress

Intervistato da Repubblica per parlare anche della finale di Conference League della Roma di questa sera, Miralem Pjanic, ex giallorosso, ha affrontato diversi temi legati al club della capitale. Qualche rimpianto ma anche un consiglio per il futuro.

"È un grande dolore che porto dentro non essere riuscito a vincere a Roma", ha esordito il bosniaco. "Avevamo una squadra fortissima ma purtroppo anno dopo anno partivano sempre giocatori importanti, non riuscivi a costruire in continuità. Ma era una grandissima squadra, il ds Sabatini ha fatto un grandissimo lavoro. Ci mancava una società che potesse gestire quello che succedeva intorno alla squadra, per levarci un po’ di pressione".

Un pensiero da parte di Pjanic anche sulla possibilità di vedere Dybala vestire la maglia giallorossa: "Sarebbe perfetto e la Roma perfetta per lui. Da quello che vedo, la Roma deve fare un passo avanti, con qualche campione in più. E giocatori come Paulo migliorano le squadre e lui migliorerebbe sicuramente la Roma. Può essere una soluzione e mi farebbe piacere vederlo lì".