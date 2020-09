Pjanic e l’addio alla Juventus: il racconto sulla reazione di Cristiano Ronaldo

Domenica dovrebbe fare il suo esordio ufficiale con la nuova maglia, Miralem Pjanic è pronto a prendere in mano il centrocampo del Barcellona. Il suo trasferimento in Spagna è stato accolto con diversi dubbi ma nelle intenzioni del bosniaco c’è la voglia di fare bene e stupire. Parlando al Mundo Deportivo, il calciatore ha voluto anche rivelare un particolare in merito al suo addio alla Juventus e la reazione di Cristiano Ronaldo alla notizia.

Pjanic saluta la Juventus: la reazione di Cristiano Ronaldo

“La mentalità è la cosa più importante e quella che hanno è unica”, ha esordito Pjanic in riferimento al Barcellona. “Giocano da molti anni a massimi livelli e per questo devi essere concentrato sul tuo lavoro, devi amare il calcio. Vogliono sempre migliorare in tutte le competizioni, sono un esempio per tutti”.

Ma poi ecco il curioso aneddoto con Cristiano Ronaldo e l’addio alla Juventus: “Cristiano mi ha detto che era molto felice per me. Certo, era deluso dal fatto che stavo lasciando la Juventus, ma mi ha detto che mi divertirò molto in una grande squadra come il Barcellona. Cristiano è stato molto professionale alla Juve, è un giocatore che ha mostrato le sue abilità ed è stato molto importante nello spogliatoio, dando l’esempio per tutti”.

