Pjanic giura amore: “La Juventus è una famiglia”

Il suo nome è tra i più chiacchierati in ottica mercato, ma Miralem Pjanic allontana le voci di un possibile addio e giura amore alla Juventus. Il centrocampista bosniaco, accostato nelle ultime ore al Barcellona in un ipotetico affare con altri calciatori coinvolti, è intervenuto nel corso di una diretta Instagram con Laurent Agouazi, vice-allenatore dell’U19 del Metz, in cui ha mostrato il suo sentimento sincero per la Vecchia Signora.

FAMIGLIA – Parole al miele quelle di Pjanic che non lasciano dubbi o spazio ad interpretazioni: “La Juventus è una famiglia, un club di altissimo livello. Quando vedi i suoi trofei, ti dici che anche tu devi portarli lì, è un club straordinario”. E dopo gli apprezzamenti, anche una parentesi sul suo suolo: “Prima di venire alla Juve, Allegri mi disse che voleva mettermi davanti alla difesa. Mi sono abituato gradualmente, mi ha detto cosa dovevo migliorare. Questo non mi impedisce però di tornare a fare la mezz’ala”.