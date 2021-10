Pjanic: “Mai avuta vera occasione al Barcellona. Griezmann ha fatto bene ad andarsene”

Parla il centrocampista passato al Besiktas dopo la delusione in Catalogna

NESSUNA OCCASIONE - "La mia esperienza col Barcellona? Faccio fatica a dire che è stato un fallimento", ha esordito Pjanic. "Semplicemente credo di non aver mai avuto una vera occasione di dimostrare il mio gioco e il mio valore. Neppure i compagni di squadra e i leader dello spogliatoio lo capivano. Ma la decisione non dipendeva da noi ma dal mister. Sapevo che se Koeman sarebbe rimasto non ci sarebbe stato modo per me e allora eccomi al Besiktas. Quando sono andato via mi hanno chiamato dei compagni dicendomi che mi rispettavano molto. In ogni caso ci rivedremo a giugno".