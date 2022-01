Pjanic non pensa al Barcellona: “Mi piacerebbe rimanere al Besiktas”

Idee chiare per il bosniaco che è in prestito dal club blaugrana

Miralem Pjanic non ha dubbi riguardo al suo futuro. O meglio, relativamente alle sue intenzioni. Il centrocampista del Besiktas, in prestito dal Barcellona fino al 30 giugno, non ha molta intenzione di tornare nel club catalano, ma spera di poter restare ancora in Turchia. Parlando a A Spor, l'ex Roma e Juventus ha spiegato: "Qui sono felice. Mi trovo bene, mi sono adattato facilmente. E sono arrivato in una squadra forte. Mi piace giocare per il Besiktas, in un paese meraviglioso come la Turchia".