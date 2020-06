Pjanic pensa già al Barcellona: “Un sogno per ogni calciatore”

Il calcio imita la Formula 1… Se nel Circus ha fatto scalpore l’annuncio, dato con un anno di anticipo, della separazione tra la Ferrari e Sebastian Vettel, lo strano mercato calcistico del 2020 ha prodotto un caso simile.

Barcellona e Juventus hanno già ufficializzato lo scambio tra Arthur e Miralem Pjanic, ma i due concluderanno l’annata con le proprie squadre attuali. Con quali motivazioni? I rispettivi allenatori assicurano, ma a parlare sarà il campo.

Intanto, a poche ore dalla partita che la Juventus deve giocare in casa del Genoa, sono arrivate le prime parole da blaugrana di Pjanic: “Un sogno diventato realtà per me – ha detto il centrocampista al sito ufficiale della federcalcio bosniaca – Sono felice e orgoglioso, non solo per me stesso, ma anche per i miei genitori e per l’intera Bosnia-Erzegovina. Non dimentico mai da dove vengo. Il Barça è uno dei club più grandi del mondo e farne parte è un grande passo per ogni calciatore”.

“Il successo – ha aggiunto Pjanic – non arriva da solo, ma soltanto con il duro lavoro, lo sforzo e la fede che tutto nella vita può essere raggiunto. E questa è una prova. Ora devo fare il mio lavoro con la Juventus, sono concentrato su quello e poi non vedo l’ora di correre al Camp Nou”.