Pjanic: “Rinascita Juventus? Io lo sapevo. Il campionato è aperto”

Il bosniaco ha avuto parole al miele per la squadra bianconera.

Redazione ITASportPress

Per la Juventus ha sempre avuto un occhio di riguardo e, anche quando tutto andava storto, Miralem Pjanic ha mostrato grande fiducia nei bianconeri e in Massimiliano Allegri. Adesso, con la Vecchia Signora seconda in classifica, l'ex centrocampista juventino, oggi negli Emirati Arabi al Sharjah, conferma le sue sensazioni a Tuttosport parla apertamente del momento dei suoi ex compagni.

"Sorpreso dalla rinascita della Juventus? No! Io lo sapevo e lo dicevo… Inizialmente i ragazzi hanno vissuto un periodo complicato, ma quando entri in una crisi così, in cui se giochi contro il Psg o l’ultima della Serie A ti sembrano tutti allo stesso livello, è perché la paura e le incertezze entrano nella squadra. Non riesci ad esprimere quello che vuoi, non è facile uscirne. Ma ho sempre detto che nessuno più di Allegri sarebbe stato in grado di ribaltare questa situazione. E infatti oggi sento molto di meno parlare certe persone…".

E ancora: "La situazione è più calma, per quel che riguarda il lato sportivo intendo, proprio perché Allegri ha rimesso la Juve sulla buona strada. Attenzione però: sono state giocate appena 17 partite, adesso arriva il difficile. Il campionato è ancora molto aperto. Bisogna tenere i piedi per terra e continuare a lavorare nella stessa maniera, raccogliere punti. Poi a marzo diventerà tutto decisivo".

Dopo aver elogiato l'operato di Allegri che "sa entrare nella testa dei giocatori, li mantiene calmi durante la tempesta", ecco anche un passaggio sul big match del weekend (venerdì 13 gennaio) tra bianconeri e Napoli capolista: "No, io dico 50 e 50. Anche se la pressio- ne sta dalla parte del Napoli. Hanno perso punti contro l’Inter: ci sta, per carità, ma se vogliono mantenere questa distanza non devono più lasciare niente per strada altrimenti rischiano di andare incontro a incertezze e paure", ha concluso Pjanic.