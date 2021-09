Pjanic sbotta: “Koeman mi ha trattato come un 15enne senza darmi spiegazioni”

Il centrocampista è passato dal Barcellona al Besiktas per giocare con continuità

Dopo un'estate davvero bollente, Miralem Pjanicha scelto il Besiktas per poter tornare ad essere protagonista non solo sulla bocca dei tifosi e della stampa ma anche sul campo. Il centrocampista bosniaco, dopo l'esperienza poco felice al Barcellona, ha optato per la Turchia dove spera di tornare ai livelli che lo hanno reso tra i calciatori più apprezzati del panorama calcistico europeo. Dopo il suo trasferimento, l'ex giocatore della Juventus non ha mancato di spiegare quanto a lui accaduto in maglia blaugrana ed in modo particolare del rapporto davvero insolito col mister Ronald Koeman.

COME UN 15ENNE - Intervistato da Marca, Pjanic non ha usato mezzi termini: "Ancora oggi non so cosa volesse esattamente, non ha mai cercato di spiegarmi le cose, né di trovare una soluzione. Ero io che andavo a chiedergli cosa volesse da me, se facevo bene o male, volevo essere utile... Ma per lui non c'erano problemi nel mio gioco, non mi ha mai dato risposte. Il tempo passava, la situazione peggiorava, ma senza motivo. Io mi comportavo bene, in maniera molto professionale. È una cosa molto difficile da capire", ha spiegato il bosniaco riferendosi al rapporto con l'ex mister.

"Sono una persona che vuole sempre il massimo e anche di più. Ma quando non giochi è difficile star bene fisicamente e mentalmente. In questo caso l'allenatore uccide la tua fiducia, perché non hai comunicazione con lui. Io sono un giocatore che può accettare tutto, ma voglio sempre che mi si dicesse le cose in faccia. Non come se non stesse succedendo nulla, come se avessi 15 anni. Ho dato il massimo fino alla fine, ma sapevo che se l'allenatore fosse rimasto al suo posto, avrei dovuto trovare una soluzione".

IN TURCHIA - E da qui l'addio al Barcellona e la scelta del Besiktas: "Ho un contratto, ho sempre parlato bene del club, solo che non ho avuto fortuna con questo allenatore", ha detto Pjanic sempre riguardo al Barcellona. "Ovviamente il Barça è sempre il Barça. Chiunque altro penserebbe 10 volte ad andarsene, ma dovevo scegliere tra passare un altro anno lì a giocare zero minuti o lottare per vincere, giocare in Champions League, 30-40 partite... giocherò, sono concentrato e felice di questo, non vedo l'ora di iniziare questa stagione col Besiktas. Se sono pentito di aver scelto il Barcellona in passato? No, ma Koeman mi ha mancato di rispetto".