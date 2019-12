Pjanic, scuse e messaggio alla Juventus: “Dispiace aver perso la Supercoppa. Scudetto? Inter, Lazio e Roma rivali forti…”

“Puntiamo alla Champions e ci scusiamo per aver perso la Supercoppa”, parola di Miralem Pjanic. Il centrocampista della Juventus ha parlato a margine dei Globe Soccer Awards 2019 della stagione bianconera, degli obiettivi, anche quelli sfumati, e del nuovo mister Maurizio Sarri.

SARRI – Dopo aver chiuso un ciclo vincente con Massimiliano Allegri, ecco Maurizio Sarri. E proprio sull’arrivo del tecnico ex Napoli e Chelsea, Pjanic ha detto: “Sarri è un allenatore diverso, ha un’altra mentalità calcistica. L’importante è comunque cercare di vincere trofei, cosa questa che abbiamo sempre fatto”.

OBIETTIVI – Sulla stagione della Juventus, invece, il bosniaco ha commentato: “La Lazio e la Roma sono avversarie forti per la Juventus in Serie A così come l’Inter. Noi intanto continuiamo anche a puntare la Champions League e ci scusiamo per aver perso la Supercoppa Italiana”. Idee chiare per Pjanic che vuole confermarsi in vetta alla classifica – che vede i bianconeri al comando insieme all’Inter a quota 42 punti – ma che punta soprattutto alla competizione europea che manca da troppo tempo nella storia della Vecchia Signora.