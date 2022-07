Platini e Blatter assolti da accusa di truffa e frode ai danni della Fifa

Michel Platini e l'ex presidente della Fifa, Sepp Blatter , sono stati assolti in Svizzera per le accuse di truffa e frode. Il tribunale federale di Bellinzona non ha accolto la ricostruzione del pubblico ministero che aveva chiesto per entrambi un anno e otto mesi con la condizionale e due anni di libertà vigilata.

Secondo gli accusatori non c'era alcuna base legale per il pagamento di 2 milioni di dollari versati nel 2011 a Platini, dichiarato come compenso per il lavoro di consulente Fifa 1998-2002 per il quale però era già stato retribuito. Le indagini erano iniziate nell'autunno 2015 quando decise di dimettersi dall'organo di governo del calcio mondiale. Sia Blatter che Platini erano anche stati banditi per anni dal comitato etico della Fifa che ha posto fine alla loro carriera.