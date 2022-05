Platini: “Milan, scudetto meritato. La Juventus tornerà a vincere”

Le parole di Le Roi sul calcio italiano e non solo

Michel Platini torna a parlare di calcio e lo fa dal Marco Simone Golf & Country Club, a Guidonia Montecelio, durante la 17ª Vialli e Mauro Golf Cup, la competizione benefica organizzata per raccogliere fondi a favore della ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica. Nelle parole di Le Roi, diversi temi legati al calcio italiano ed internazionale con un passaggio sullo scudetto andato al Milan, l'annata della Juventus ma anche la scelta di Mbappé di restare al Psg.

ITALIA E SCUDETTO - "Ha vinto la più forte in Italia? Vince sempre la squadra più forte. Nelle coppe è diverso, le partite a eliminazione diretta ribaltano gli equilibri. Ma il campionato premia sempre la squadra migliore", ha detto Platini. "Pioli artefice dello scudetto? A Pioli dico 'bravo, sei diventato grande'. Ma no. I protagonisti sono sempre i calciatori. Avete mai visto un allenatore fare gol? Io no. Sono i calciatori che vincono e perdono".