Playoff Serie C, il riassunto del Primo Turno: passa il Catania, fuori il Teramo

Il Primo Turno dei playoff di Serie C si è concluso questa sera, e i primi verdetti che sono stati emessi iniziano a delineare il contorno delle squadre che potrebbero contendersi la promozione in serie cadetta.

IL RIASSUNTO DEL PRIMO TURNO

Nel corso del Primo Turno dei playoff di Serie C le squadre che sono riuscite a qualificarsi al turno successivo sono il Catania, il Catanzaro, il Novara e il Padova. Tutte le partite sono terminate con un pareggio per 0-0, tranne quella del Catania che ha visto la squadra etnea vincere contro la Virtus Francavilla per 3-2.

Catania-Virtus Francavilla 3-2: 11′ Perez (V), 20′ Vazquez (V), 27′ Biondi (C), 56′ Curcio (C), 90’+3 Pinto (C)

Catanzaro-Teramo 0-0

Novara-Albinoleffe 0-0

Padova-Sambenedettese 0-0