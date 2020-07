Playoff Serie C Reggio Audace-Bari streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi

Reggio Audace-Bari, si gioca questa sera l’ultimo atto dei Playoff Serie C. La finale che assegna un posto in Serie B, 90 minuti che valgono un’intera stagione e forse anche qualcosa in più. Al Mapei Stadium si gioca il match conclusivo tra le due squadre che hanno affrontato un percorso lungo e tortuoso e che adesso sognano il miglior lieto fine possibile.

Reggio Audace-Bari, dove vedere il match in diretta e streaming

Il percorso di entrambe le squadre è iniziato soltanto ad inizio luglio dato il secondo posto conseguito nei rispettivi gironi. La Reggio Audace si è piazzata dietro il Monza, mentre il Bari non è riuscito a tenere il passo della Reggina. Entrambe le compagini sono entrate in gioco ai quarti di finale, in quello che è denominato il secondo turno della fase nazionale. Gli emiliani hanno liminato il Potenza e il Novara, mentre i pugliesi hanno vinto contro la Carrarese in semifinale al supplementare e prima ancora avevano eliminato la Ternana. Adesso arriva l’atto finale dove entrambe si giocano tutto in 90 minuti.

Andiamo a vedere tutte le informazioni necessarie per seguire la partita.

Reggio Audace-Bari, ultimo atto dei playoff di Serie C 2020, si giocherà alle ore 20.45 di questa sera mercoledì 22 luglio 2020. Sede della finale sarà il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Niente pubblico e quindi spalti vuoti a causa dell’emergenza pandemica di Covid-19 che impedisce ai tifosi di supportare i proprio beniamini. In caso di parità nei 90′, ci si giocherà tutto ai supplementari e poi ai rigori. Per vedere la partita tra Reggio Audace-Bari in diretta streaming si potranno scegliere due opzioni. Il match sarà trasmesso ovviamente su Eleven Sports, che detiene i diritti di tutta la Serie C, dalla stagione regolare ai playoff. Basterà cliccare su www.elevensports.it, scaricare l’app e scegliere poi il singolo evento o i pacchetti proposti.

Ma la partita potrà essere seguita anche in diretta tv sulla Rai, sul canale Rai Sport numero 57 del digitale terrestre e al 227 di Sky. Inoltre, la finale playoff sarà visibile anche su RaiPlay, anche in questo caso sarà necessario solo scaricare l’app o collegarsi al sito e poi godersi il match.

Queste le probabili formazioni della gara:

REGGIO AUDACE (3-4-1-2): Venturi; Spanò, Rozzio, Costa; Libutti, Rossi, Varone, Favalli; Radrezza; Scappini, Kargbo.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Maita, Bianco, Scavone; Laribi; Simeri, Antenucci.

