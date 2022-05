Playoff Serie C: probabili formazioni e dove vedere oggi le partite

Si giocano le partite questa sera

Tutto è pronto per il Playoff Serie C secondo turno nazionale . Si giocano oggi, martedì 17 maggio 2022 le partite d'andata. Saranno ben quattro le sfide odierne, tutte in serata alle 20:30 e alle 21:00. Le squadre arrivate a questa fase del torneo, lo ricordiamo, sono Juventus U23 , Padova , Virtus Entella , Palermo , Catanzaro , Reggiana , Monopoli e Feralpisalò .

Prima di andare a scoprire qualche informazione in più sulle squadre che scenderanno in campo e i singoli calciatori, andiamo a vedere il programma con gli orari e dove poter vedere in tv e in streaming le sfide.