Playout Serie C, arrivano i verdetti finali: salve la Sicula Leonzio e Olbia

Terminati i playout di Serie C possono essere stilati i primi verdetti riguardanti le retrocessioni in Serie D per i club che hanno perso il doppio scontro diretto davanti al proprio avversario.

I VERDETTI FINALI

Si sono disputati oggi il ritorno della gare dei playout di Serie C, che visto protagoniste le ultime classificate dei rispettivi gironi di categoria. L’Imolese pareggiando per 0-0 contro l’ArzignanoChiampo è riuscita a salvarsi grazie al risultato dell’andata, sempre per un pareggio si salva la Pianese contro la Pergolettese ma in questo caso il pari è arrivato sul 3-3. Vince dentro casa il Picerno contro il Rende per 3-0, guadagnando così la salvezza come la Sicula Leonzio che con la vittoria casalinga contro il Bisceglie ottiene la salvezza definitiva. Salvi anche il Fano grazie alla vittoria esterna a Ravenna e l’Olbia allo scadere contro la Giana Erminio.