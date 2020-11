Pobega trascina l’Italia Under 21: Islanda battuta ed Europei ad un passo

Gli Azzurrini di mister Nicolato si impongono 2-1 in Islanda grazie ad un Pobega in giornata di grazia. Il centrocampista di proprietà del Milan prosegue il suo ottimo periodo di forma, dopo le due reti realizzate nelle prime giornate di Serie A con la maglia dello Spezia. Per Nicolato è una vittoria importantissima, con i 3 punti di oggi gli Azzurrini salgono a quota 19 punti, ben saldi al primo posto nel girone. Per raggiungere aritmeticamente gli Europei basterà battere il Lussemburgo.