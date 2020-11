Pochettino: “Ho voglia di tornare ad allenare. Il mio inglese? Imparato con la colonna sonora di 007…”

Mauricio Pochettino ha voglia di tornare su una panchina e allenare un club. Dopo l’addio al Tottenham, il manager è rimasto ad osservare cosa accadeva nel mondo ma non ha mai nascosto il proprio desiderio di rimettersi in gioco. Tanti i rumors che lo hanno accostato, e che ancora lo fanno, a diversi top club d’Europa; lui, dal canto suo, non fa altro che essere aperto ad ogni evenienza. Parlando a Sky Sports, il mister argentino ha confessato anche un curioso aneddoto relativo al suo modo di imparare l’inglese al suo arrivo in Inghilterra.

Pochettino: ritorno e… inglese

“Allenare in Premier League era uno dei mie sogni e quando è avvenuto posso dire di averlo realizzato”, ha esordito Pochettino che poi ha raccontato una simpatica curiosità: “Il mio rapporto con l’inglese? Beh, quando abbiamo lasciato l’Espanyol io e mia moglie ci siamo trasferiti e ogni tanto veniva la sua insegnante di inglese a casa. Ecco, abbiamo iniziato con una o due lezioni e stavamo facendo pratica con la canzone Skyfall, quella famosa di Adele. La colonna sonora di James Bond… cercvo di imparare qualcosa ma pensavo fosse impossibile per un uomo di 40 anni”.

Poi, però, la carriera che lo ha visto prima al Southampton e poi al Tottenham e adesso libero ma desideroso di tornare in gioco: “Sì, amo il mio lavoro perché non è lavoro in realtà, è passione. Lavoro, allenamento, preparazione per il gioco, competizione: niente di tutto questo è motivo di stress per me. Guarda, basta guardare i miei capelli. Stanno diventando sempre più lunghi…”, ha detto scherzando Pochettino. “Non vedo l’ora di tornare al lavoro. Certo, viviamo in un momento difficile, in un momento folle della vita che non ci saremmo mai aspettati ma io sono pieno di energia. Senza tifosi? Non è vero calcio e lo si vede”.