Pochettino in Italia: l’ex Tottenham può allenare in Serie A

L’eliminazione in Europa League e la mancata qualificazione alla prossima Champions League potrebbero costare caro all’attuale tecnico della Roma Paulo Fonseca. Nonostante il progetto iniziato solamente una stagione fa, con il cambio della presidenza le cose potrebbero mutare ad iniziare, appunto, dal mister. Il nome nuovo è quello di Mauricio Pochettino.

Pochettino: la Roma nel futuro

L’edizione odierna de Il Messaggero ha fatto il punto sul futuro della panchina giallorossa che potrebbe vedere il cambio alla guida tecnica. Addio Fonseca, Pochettino potrebbe arrivare grazie alla nuova proprietà e… al nuovo direttore sportivo. Infatti, con l’arrivo di Dan Friedkin come nuovo presidente della Roma, si starebbe pensando anche al nuovo uomo mercato: il sogno è Paratici, ma difficilmente la Juventus lo libererà. L’alternativa più plausibile sembra quella di Ramon Planes, attuale segretario tecnico del Barcellona che in caso di arrivo nella Capitale potrebbe portare con sé proprio Pochettino. I due, infatti, hanno lavorato insieme all’Espanyol e potrebbero ritrovarsi nella capitale italiana. Il tecnico argentino rappresenterebbe un salto di qualità importante. Un bel modo per dare inizio ad una nuova era targata Friedkin.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE