Pochettino: “Mai persa la voglia di allenare. Pronto a dire sì ad un club che vuole vincere”

Interessante intervista rilasciata da Mauricio Pochettino, ex tecnico del Tottenham, ai microfoni di El Pais. L’argentino ha commentato la sua voglia di tornare presto ad allenare un club e dell’ambizioni di farlo in una società che voglia vincere qualcosa.

Pochettino: “Sempre voglia di allenare con obiettivo di vincere”

“Se ho voglia di tornare ad allenare? Non l’ho mai persa. Il giorno dopo la fine di un’esperienza vuoi già essere di fronte ad un giocatore per ricominciare”, ha detto Pochettino. “Sembra che noi allenatori siamo sempre alla ricerca di un progetto, ma non è così: vogliamo trovare un club, un presidente le cui idee vadano di pari passo per avvicinarsi al successo, per vincere. Quando arriverà quell’offerta, dirò sì”.

Ma dove andrà allora Pochettino, spesso accostato a diversi top club d’Europa? “La Premier League ha vantaggi commerciali, ma anche Liga, Serie A, Ligue 1 e Bundesliga sono tornei importanti e potenti. Mi adatto bene alla Premier, ma sono aperto a nuove sfide e l’apertura di un nuovo orizzonte potrebbe arricchirmi e darmi qualcosa in più”.

