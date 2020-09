Pochettino: “Non potrei mai allenare il Barcellona. Alcuni miei valori me lo impedirebbero. Su Messi…”

Torna a parlare Mauricio Pochettino e lo fa nel corso della trasmissione 90 minutos di Fox Sports Argentina. L’ex manager del Tottenham ha parlato della possibilità di allenare il Barcellona ma anche del futuro di Lionel Messi, sempre più distante dall’ambiente catalano.

Pochettino: “Nessuna offerta dal Barcellona e non potrei ma andarci”

“Non ho mai ricevuto alcuna offerta per allenare il Barcellona”, ha affermato Pochettino. “E comunque non potrei andarci. Tutti quelli che conoscono il mio passato e sanno altre cose, capiscono che sarebbe difficile collegare il mio nome a quella società. Ci sono cose che non si possono mettere insieme, semplicemente. Io ho dei valori particolari che poi ti portano a provare certe emozioni. Stimo e ammiro il Barcellona, Messi, Guardiola e Cruyff ma mi verrebbe davvero difficile indossare quella maglia”.

E a proposito di Messi: “Il futuro di Messi? Sarebbe il migliore in qualsiasi campionato. Che sia Spagna, Premier League ecc. Io ct dell’Argentina? Mai avuto offerte per allenare la Nazionale”.

