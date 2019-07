Pochettino, si allarga la famiglia al Tottenham: ha firmato il figlio!

Reduce da una Champions League persa solo in finale, Mauricio Pochettino sta già lavorando per costruire un Tottenham più forte, capace magari di togliersi qualche soddisfazione anche in patria.

In casa Spurs, infatti, si pensa al futuro e a rinforzi anche in prospettiva per allargare la rosa. In questo senso, ad allargarsi è proprio la…famiglia Pochettino. Infatti, Maurizio, figlio del tecnico argentino, ha praticamente annunciato attraverso una foto sul proprio profilo Instagram, in compagnia di suo padre, la firma del suo primo contratto da professionista con il club inglese. Pochettino jr, di ruolo attaccante, è nato a Barcellona e gioca nelle giovanili del Tottenham dal 2017.