Podolski, bordata alla Germania: “Calciatori senza mordente. Se ci fosse incendio…”

L'ex Nazionale tedesco non fa sconti dopo la sconfitta contro l'Inghilterra negli ottavi di finale di Euro 2020

Brucia ancora, e tanto, l'eliminazione della Germania dall'Europeo ad opera dell'Inghilterra. Il 2-0 subito dai Tre Leoni ha generato tante critiche ai calciatori tedeschi, anche da personaggi illustri come Lukas Podolski. L'ex bomber della Nazionale ha commentato, come riporta AS, la gara della formazione di Löw non risparmiando parole durissime verso la squadra.