Podolski: “Chi vincerà Pallone d’Oro? Non mi interessa. Spesso è premio politico”

Parla lo storico attaccante tedesco

PALLONE D'ORO - "Chi vincerà il Pallone d'Oro? Sinceramente non me ne frega molto di questa scelta. Non sempre tutto è giusto lì. La scelta del vincitore del Pallone d'Oro ha molto a che fare con la politica, la consapevolezza di come qualcuno appare. Penso che questa scelta debba essere fatta in base alla posizione. Non puoi scegliere il migliore al mondo considerando la diversità di tutti i ruoli", ha detto Podolski.