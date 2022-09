Podolski, doppio ex di Inter e Bayern Monaco: “Difficile per i nerazzurri ma…”

Parla l'ex attaccante dei tedeschi e dei nerazzurri.

Redazione ITASportPress

In vista della sfida di domani tra Bayern Monaco e Inter, prima partita del girone di Champions League, il doppio ex Lukas Podolski è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare delle due squadre e di cosa si aspetta dalla gara.

SFIDA - "Ho visto le partite dell’Inter, però prima del derby. Sono bravi. Ma se vedi il Bayern, non ci sono novità: vincono sempre, come nell’ultimo decennio. Per l’Inter sarà molto difficile. Il Bayern ha tante qualità", ha detto Podolski.

SINGOLI - Parole importanti anche sui singoli calciatori dell'Inter ed in particolare su Edin Dzeko che dovrà provare a non far rimpiangere l’assenza di Lukaku: "Lukaku non ci sarà ma ci sarà Edin Dzeko, che conosce il Bayern anche se non è quello contro cui ha giocato in Bundesliga. I tedeschi si ricordano di lui, sanno che ha sempre grandi doti. Edin saprà essere pericoloso, non sarà un problema per l’Inter l’assenza di Lukaku. E sulla carta il Bayern è favorito, ma non deve pensare di avere già i due match in tasca".

ELOGIO - Infine un pensiero per i nerazzurri e la crescita degli ultimi anni: "L’Inter è cresciuta molto in questi anni, dentro e fuori dal campo. Il marchio Inter è diventato ancora più importante. È bello vedere che il club è tornato in Champions, ha vinto e lotta per lo scudetto".