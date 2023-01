Podolski perde la testa: espulso in torneo di beneficenza per urla e insulti all’arbitro

L'ex campione del mondo tedesco ha insultato pesantemente l'arbitro dopo una decisione che non lo vedeva dello stesso avviso. Eccessiva la sua reazione tanto da beccarsi un cartellino rosso. Non solo. Come se non bastasse, Podolski ha poi rincarato la dose di rabbia e adrenalina lanciando polemicamente una bottiglietta in mezzo al campo all'indirizzo, ancora, del direttore di gara.