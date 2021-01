Podolski, stoccata all’Arsenal: “Non si manda via in quel modo un calciatore come Ozil. A 32 anni è ancora al top”

Compagni ai tempi dell’Arsenal e in Nazionale. E probabilmente anche molto amici. Ecco perché Lukas Podolski non le manda certo a dire alla squadra Gunners in merito all’addio di Mesut Ozil, passato in queste ore al Fenerbahce. Intervenuto ai microfoni della Bild, come riportano anche i tabloid inglesi più quotati come il Sun, l’ex attaccante tedesco ha voluto esporre il suo pensiero sull’addio, non certo tranquillo, dell’ex compagno.

Podolski: “Non si manda via così un giocatore come Ozil”

“Onestamente sono contento che Mesut sia andato in Turchia al Fenerbahce”, ha detto Podolski. “Lui ha 32 anni ed è ancora nel fiore degli anni per giocare a calcio al top. La Super League turca continua a migliorare con grandi giocatori che arrivano e questo sta accadendo sempre di più. Mesut ha sempre mostrato un alto livello di gioco, non ha mai mostrato un atteggiamento negativo nei confronti dei suoi colleghi o della società. In questa storia, è stato l’Arsenal a mostrarsi dalla parte cattiva. Generalmente in queste situazioni penso che con un giocatore che è al suo sesto o settimo anno con un club non può essere cacciato in questo modo da una squadra. Una cosa simile non va bene. È un peccato che sia finita in questo modo. Nessun calciatore professionista è contento quando non gli è permesso di giocare. Ora Mesut potrà fare ciò che ama: giocare a calcio”.