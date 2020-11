Podolski vince una scommessa e… diventa giocatore di hockey

Lo aveva già dimostrato in passato quando aveva fatto vedere le sue abilità non col pallone ma col “dischetto”. E adesso Lukas Podolski, storico attaccante anche dell’Inter e della Nazionale tedesca, diventerà a tutti gli effetti un giocatori di… Hockey. Particolarità assoluta, l’ex centravanti lo sarà a seguito di una scommessa vinta.

Podolski: la scommessa vinta

Tutto inizia circa una settimana fa, quando Podolski aveva attirato le attenzioni di tutta la Germania con una proposta curiosa: se il Kölner Haie, nota società di hockey della città di Colonia, fosse riuscito a vendere 100mila biglietti virtuali #Immerwigger, avrebbe accettato l’ingaggio come nuovo giocatore della squadra per la prossima stagione. Un annuncio sorprendente da parte di chi, attualmente, gioca ancora a calcio nell’Antalyaspor.

Il risultato? Dopo una settimana, i tifosi della società tedesca hanno comprato i biglietti promessi, nonostante le partite si giocheranno a porta chiuse, raggiungendo e superato i 100 mila tagliandi “staccati”. Attraverso il profilo social della società, proprio lo stesso Podolski ha annunciato che rispetterà i patti diventando calciatore per un anno del Kolner Haie. “Sono davvero felice che l’Haie abbia raccolto i 100mila biglietti. Bisogna ringraziare tutte le persone e le aziende che hanno partecipato. Appena ci sarà un poi di calma, ci siederemo e discuteremo come fare. Comunque vada, non vedo l’ora di diventare un giocatore dell’Haie”, ha scritto sul proprio profilo l’ex Inter, Arsenal e Bayern Monaco.