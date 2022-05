Pogba alla Juventus, l’indizio arriva… dal suo barbiere

Il francese potrebbe tornare nella Torino bianconera

Novità in arrivo sul futuro di Paul Pogba . Il centrocampista francese, in uscita ormai dal Manchester United , sembra essere sempre più vicino alla Juventus . Un clamoroso ritorno quello che sembra avvicinarsi di ora in ora. Ulteriore indizio sul bis nella Torino bianconera è arrivato in queste ore dai social dove il giocatore e il suo barbiere si sono lasciati andare ad un botta e risposta diventato virale.

Pogba e il suo barbiere della catena A Star Barbers hanno dialogato su Instagram. "You know what time is it", ha scritto il centrocampista con emoji di faccia ammiccante e i capelli ossigenati di bianco. Dal canto suo il barbiere ha risposto con un #Pogback con tanto di emoticon bianconere salvo poi modificare il messaggio mettendo due pallini bianchi e basta.