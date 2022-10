Pogba, altro infortunio: il Mondiale è a rischio

Non ha ancora praticamente iniziato la sua avventura bis con la Juventus dal suo ritorno a Torino e probabilmente dovrà attendere il 2023 per farlo. Parliamo di Paul Pogba che nelle scorse ore si è di nuovo infortunato. Un guaio muscolare che, a quanto pare, lo terrà fuori per due settimane in più rispetto alla tabella di marcia che lo avrebbe potuto portare a scendere in campo nelle ultime gare della Vecchia Signora prima della sosta per Qatar 2022.