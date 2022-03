Pogba: “Avuta la depressione. A Manchester non so il mio ruolo…”

Il francese si confessa

Sembra ormai giunta al capolinea l'avventura di Paul Pogba al Manchester United. La conferma sembra essere arrivata dalle parole del diretto interessato rilasciate in una lunga intervista a Le Figaro. Il centrocampista francese ha ammesso di non vivere bene questo suoi momento in Red Devils e ha fatto un bilancio della sua esperienza inglese tra campo e vita privata.

MANCHESTER - "Devo essere onesto. Gli ultimi cinque anni non mi sono piaciuti per niente. E anche quest'anno non vinceremo nulla... che sia a Manchester o in un altro club io voglio vincere titoli", le parole di Pogba. "Con la Francia va tutto bene. Gioco, lo faccio nel mio ruolo, sento la fiducia del ct e dei compagni. A Manchester è dura avere la stessa regolarità quando ci sono spesso tanti cambiamenti, sia di ruolo che di compagni di squadra o di sistemi di gioco. Con i bleus ho il mio ruolo, a Manchester invece il mio ruolo qual è, mi chiedo?".

PRIVATO - Pogba ha poi parlato del suo privato raccontando di aver sofferto di depressione: "Sì, ho avuto la depressione nella mia carriera, ma non ne parliamo. A volte non sai di esserlo, vuoi solo isolarti, stare da solo: questi sono segni inconfondibili". E sulla recente rapina subita in casa mentre giocava la sfida con l'Atletico Madrid: "Io e la mia famiglia siamo bene. Ho passato una settimana piuttosto sorprendente, iniziata sapendo che non avrei giocato dall’inizio. Poi siamo stato eliminati e, tornando a casa, ho scoperto che la mia casa è stata svaligiata da tre persone. Hanno aperto la cassaforte nella quale c’erano i gioielli di mia madre, la mia medaglia di campione del mondo… Quello che mi ha spaventato di più è stato che i miei due figli erano in casa con la tata durante l’accaduto. Lei ha sentito tutto, ha chiamato mia moglie e la sicurezza, poi si è chiusa a chiave in una stanza con i bambini. Per diversi giorni è rimasta scioccata. La cosa che più conta è che i miei figli stiano bene".