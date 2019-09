Pogba “chiama” la Juventus: l’ultima mossa del francese per lasciare il Manchester United

Il rapporto tra Paul Pogba e il Manchester United continua all’insegna della freddezza reciproca. Il francese avrebbe voluto cambiare aria in estate, ma gli abboccamenti con Juventus e Real Madrid non hanno dato esiti positivi, ma società e allenatore continuano ad essere alle prese con un giocatore che non sembra particolarmente motivato.

In League Cup contro il Rochdale Solskjaer ha preferito affidare la fascia di capitano al giovane Tuanzebe piuttosto che a Pogba. Un segnale di rottura, o una provocazione, che l’entourage del giocatore è pronto a rivendicare in sede di trattativa per il rinnovo.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, su suggerimento del proprio agente Mino Raiola Pogba avrebbe accettato di sedersi al tavolo con il club per trattare il prolungamento, come invocato da tempo dalla dirigenza, chiedendo però uno stipendio doppio rispetto a quello attuale, da 18 a 34 milioni netti, portando la scadenza dal 2021 al 2024.

Un ingaggio-monstre, superiore anche a quello di Cristiano Ronaldo, che difficilmente verrà accordato dallo United.

Chiara quindi l’intenzione del giocatore di arrivare alla rottura, ma il Manchester ha un asso nella manica, ovvero un’opzione che di rinnovo automatico alle stesse cifre fino al 2022.

Juve e Real, e non solo, sono comunque alla finestra: ma non certo su queste cifre.