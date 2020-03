Pogba da applausi: festeggia il compleanno con una raccolta fondi per affrontare l’emergenza coronavirus

Domenica 15 marzo ha festeggiato i suoi 27 anni. Paul Pogba, tra un augurio e un altro, ha avuto modo di rendersi assoluto protagonista. Nessuna festa particolare in questi tempi difficili ma una splendida iniziativa per affrontare l’emergenza coronavirus.

Per l’occasione, infatti, Pogba ha deciso di aprire una raccolta fondi per far fronte al problema del Covid-19. Grazie a Facebook infatti gli utenti potranno donare un contributo in favore dell’associazione umanitaria per il contenimento e la cura del virus nelle zone più povere del pianeta. Il centrocampista del Manchester United ha condiviso il tutto via social.