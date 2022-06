Pogba, Dybala e Matuidi: reunion a Miami ma i tifosi della Juve se la prendono con la Joya

Doveva essere una foto e un post social solo per immortalare un affetto che, nonostante la lontananza per lavoro di questi anni, è rimasto intatto dalla loro esperienza alla Juventus (e Nazionale). E invece, l'immagine pubblicata da Matuidi in compagnia di Pogba e Dybala si è trasformata in una serie di insulti gratuiti per la Joya.