Pogba ha scelto la casa di Cristiano Ronaldo per il ritorno alla Juventus

Ecco dove vivrà il centrocampista per il suo ritorno in bianconero.

Secondo il Corriere della Sera, infatti, il Polpo si trasferirà in una villa di 1.000 metri quadrati, ma non una qualsiasi. Sarà quella dove Cristiano Ronaldo ha vissuto fino ad agosto 2021. Una mega casa, quella scelta da Pogba che dispone di quattro camere da letto, palestra, spa, piscina, suite privata, ampio garage, alloggi per il personale e un immenso parco. Si tratta di una proprietà in corso Alberto Picco, a pochi passi da Piazza Gran Madre formata da due ville adiacenti ma con ingressi separati.