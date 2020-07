Pogba, il tweet della Juventus che fa sognare i tifosi

Sono state ore di trepidazione per i tifosi della Juventus che per qualche momento avevano sognato il clamoroso ritorno di Paul Pogba. L’account spagnolo del club bianconero ha pubblicato su Twitter un messaggio che ha avuto anche una spiegazione successiva, in cui si parlava di Pogba e di un “ritorno”.

Pogba Back: la spiegazione della Juventus

“Volevamo solo ricordare i goal di un nostro ex giocatore, non pensate altro”, ha dovuto scrivere l’account spagnolo della Juventus che aveva posizionato un’emoticon “back” vicino al nome di Pogba per far rivedere le migliori reti del francese in maglia Juve. I tifosi hanno chiaramente frainteso, nonostante fosse specificato “throwback”, ovvero salto nel passato, sperando che ci fosse stato qualche colpo a sorpresa da parte della Vecchia Signora. Nulla di fatto, almeno per il momento, Pogba resta un sogno, neppure tanto lontano visti i continui rumors sulla possibilità di trasferimento da parte del campione del Mondo.

