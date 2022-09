Pogba: “Juventus? Scelto col cuore. Ora voglio essere come Buffon e Chiellini”

Le parole del centrocampista francese sul ritorno alla Vecchia Signora.

Redazione ITASportPress

Intervista a 360° per Paul Pogba a GQ. Passato, presente e futuro con grandi parole per la Juventus e il ritorno a Torino dopo l'esperienza di Manchester. Il centrocampista francese, ora alle prese col recupero dall'infortunio, ha voglia di dimostrare il suo valore e di essere leader dello spogliatoio.

Sulla scelta di tornare in bianconero: "A me piace pensare e dire che è il mio cuore che ha fatto la scelta. Era anche forse il momento giusto per tornare qua: gli ultimi tre anni al Manchester United, complici anche gli infortuni, non sono andati come avrei voluto, e anche la Juventus viene da due anni senza aver vinto lo scudetto. È una bella sfida per entrambi, ci siamo ritrovati per provare a riprenderci ciò che ci spetta, e di tornare a vincere".

Il centrocampista francese è tornato a Torino dopo l’esperienza in Inghilterra: "La prima volta qui (alla Juventus ndr) ero più giovane e non avevo l’esperienza che ho adesso. Sono cresciuto nella vita personale, ho due bambini, una moglie, e anche come calciatore. Ho vinto il Mondiale con la Francia, l’Europa League con lo United, ho giocato con grandi giocatori e una grande squadra. Ho imparato tanto lì, era totalmente diverso dalla mia esperienza precedente. Dovevo prendermi più responsabilità che invece avevo meno qui alla Juve quando ero giovane e avevo giocatori esperti vicino a me. Adesso mi guardo e penso che sono diventato come questi giocatori, come Pirlo, come Buffon, come Chiellini. E ora tocca a me fare alla Juve quello che hanno fatto loro. Con Allegri ho un bel rapporto, onesto; mi ha aiutato molto e siamo sempre rimasti in contatto".

Sul ritorno che non sta andando come previsto a causa dell'infortunio rimediato subito: "Avendo iniziato a giocare ad alti livelli molto giovane, sono abituato a gestire le voci. Fa parte del gioco: come atleti conviviamo con elogi e critiche settimanalmente, sapendo che dobbiamo mantenere un equilibrio e la concentrazione sul nostro lavoro".