Pogba, l’agente: “Trascinerà la Juventus. Ha un superpotere…”

Rafaela Pimenta parla del francese e della voglia di tornare protagonista in casa bianconera.

Potrebbe essere la settimana del ritorno in allenamento di Paul Pogba con la Juventus e ad anticipare questo lieto evento in casa bianconera è stato il suo agente Rafaela Pimenta . Parlando a Tuttosport , il procuratore del Polpo ha fatto il punto sulla situazione del giocatore.

"Il problema al ginocchio? La Juve è stata molto corretta a lasciargli la libertà di decidere. Il ginocchio è suo. Abbiamo sentito degli specialisti e la maggioranza suggeriva l'operazione. Ovvio che se tu vuoi evitarla, tendi ad ascoltare chi ti dice che la terapia conservativa può bastare. Ha provato ed è andata male. Lui era convinto che sarebbe rientrato prima. L'obiettivo era quella di mettersi subito a servizio della squadra. Per fortuna è finita, presto tornerà in campo", ha detto Pimenta .

Sullo stato emotivo del giocatore: "È entusiasta. Il superpotere di Paul è quello di superare le difficoltà con una forza incredibile e una grande positività. C’è stato un momento, qualche settimana fa, nel quale mi ha detto: 'Rafaela, basta. Io non voglio pensare più a niente, mi concentro sul mio ginocchio e sul recupero, perché voglio tornare a giocare'. E così ha fatto: sono sicura che non ha più ascoltato nessuno e non ha più sentito niente, perché lui è capace di escludere il mondo e concentrarsi solo su un obiettivo".