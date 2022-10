Pogba, l’amico: “Voleva smettere di giocare. Aveva paura”

Paul Pogba ha pensato di smettere col calcio e lo ha fatto in un momento molto particolare della sua vita. A raccontare il tutto è stato Boubacar Camara , un amico d'infanzia del centrocampista francese della Juventus . L'uomo, interrogato dagli investigatori lo scorso 15 settembre a Nanterre (Hauts-de-Seine) in merito al sequestro di persona subito dal Polpo nella notte tra il 19 e il 20 marzo in un appartamento a Montevrain (Seine-et-Marne), ha spiegato come sia stato il giocatore dopo i fatti.

Le Journal du Dimanche, riporta le parole di Camara che ha spiegato: "Nella sua prima stagione in Italia ho vissuto insieme a lui per quasi tutta la stagione, poi andai via perché era nato mio figlio. Successivamente mi sono preso cura di sua madre, Yeo Moriba. Il giorno dopo il rapimento, ho visto Paul Pogba seduto a letto. Pensava, pensava. Era in un hotel di Parigi. Piangeva e faceva fatica a parlare. Mi ha raccontato di essere stato rapito da alcuni tizi incappucciati e armati, che gli hanno chiesto 13 milioni di euro. Allora mi ha confessato che voleva sparire, non voleva più giocare a calcio. Aveva paura per la sua famiglia. Ora non si fida più di nessuno, ma io sono innocente e sono una vittima come lui".