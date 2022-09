Pogba mette in ansia la Francia: Deschamps può portarlo al Mondiale come 26esimo

Il CT francese dovrà decidere cosa fare per il centrocampista.

Redazione ITASportPress

Pogba vuole il Mondiale, il Mondiale, e la Francia, vogliono Pogba. Nonostante le condizioni fisiche ancora incerte, la presenza del Polpo alla rassegna iridata invernale sembra ancora possibile. Soprattutto se le intenzioni del CT transalpino Didier Deschamps dovessero essere confermate.

Il rapporto speciale tra il centrocampista e il commissario tecnico francese potrebbero portare quest ultimo a riconsiderare l'idea di sfruttare appieno la possibilità di convocare 26 giocatori per il Mondiale in Qatar come, per altro, consentito dalla FIFA.

L'ex allenatore della Juventus, come riporta L'Equipe, non sembrava orientato a ricorrere a questo "aiuto", ma i problemi fisici del centrocampista e il suo ruolo importante all'interno della selezione francese potrebbero fargli cambiare idea. Deschamps sembra intenzionato ad avere Pogba in Qatar e non ha alcuna intenzione di rinunciarvi.

Staremo a vedere come si evolveranno le condizioni del giocatore che pochi giorni fa ha optato per l'intervento chirurgico e ora spera di poter recuperare per questo inverno.