Pogba scontento? Ci pensa… Marchisio: “Per favore, vieni alla Juventus e sarai felice ancora…”

Nelle scorse ore Paul Pogba ha confessato di attraversare un momento negativo e inedito della sua carriera. La prima volta in assoluto in cui si trova in difficoltà e non riesce ad essere felice e sereno con la maglia del club, il Manchester United. Ecco perché, a distanza di poche ore, sono stati diversi i messaggi ricevuti in suo “soccorso”. Tra questi, anche uno molto particolare di chi, col Polpo, ha vissuto tanti bei momenti: Claudio Marchisio.

Marchisio e l’invito a Pogba

Rispondendo ad un post su Twitter di Pogba, Marchisio ha voluto provare a dare un consiglio all’amico con quella che può sembrare a tutti gli effetti una mossa di calciomercato da vero tifoso: “Per favore vieni alla Juventus… sarai di nuovo felice. Anch’io #finoallafine”. Sono queste le parole usate dal Principino che dopo aver vissuto tanti momenti insieme al francese con la maglia della Vecchia Signora, si augura di rivederlo in bianconero e, soprattutto, col sorriso sul volto. Semplice suggestione di mercato o sogno realizzabile? La “palla” passa alla Juventus e a Pogba…