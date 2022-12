Pogba, slitta il rientro: alla Juventus è già costato oltre 5 milioni

Paul Pogba rischia di diventare un vero e proprio caso in casa Juventus . Il centrocampista francese, come confermato anche da mister Allegri nelle scorse ore dopo l'ultima amichevole contro l'Arsenal, non sarà a disposizione neanche al rientro dalla sosta.

Per rivederlo in campo sarà necessario attendere, quasi certamente, il mese di febbraio. Il francese è out da 5 mesi, con tre e mezzo trascorsi dall'operazione che avrebbe dovuto risolvere i suoi problemi al menisco del ginocchio destro, lesionato a fine luglio durante la tournée in USA. Dai dati riportati da La Gazzetta dello SportPogba è già costato 5,24 milioni di euro lordi di stipendio alla Vecchia Signora. Una beffa se si pensa che il Polpo, fin qui, non ha ancora giocato nemmeno un minuto ufficiale.