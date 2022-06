Pogba sul suo futuro: “Sto prendendo tempo. Voglio solo il meglio e divertirmi”

Paul Pogba ha da poco terminato la sua esperienza col Manchester United. Il centrocampista non ha rinnovato il contratto coi Red Devils e ora è libero di accordarsi con qualsiasi club. La Juventus punta forte sul giocatore, ma come confermato dallo stesso Pogba, servirà tempo per capire meglio il futuro del francese. In un’intervista a Uninterrupted, piattaforma creata da LeBron James e Maverick Carter, ha parlato della sua carriera e della sua prossima avventura. Queste le sue parole: