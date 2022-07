Pogba trema, l’infortunio può mettere a rischio il Mondiale

Questa eventualità potrebbe dunque costringere il Polpo a saltare anche l’appuntamento Mondiale in Qatar. Proprio per questa ragione, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ipotesi più probabile è che Pogba finisca sì sotto i ferri, ma che venga sottoposto poi ad un secondo intervento meno invasivo e con tempi di recupero più brevi in modo da scongiurare il lungo stop.

Ad ogni modo nell'ambiente bianconero, così come in quello dei Galletti c'è grande agitazione e timore per quelle che saranno le condizioni del giocatore che dovrebbe comunque compiere un normale percorso riabilitativo in tempi piuttosto stretti se volesse rientrare per la rassegna iridata e, per quanto riguarda il club, dare una mano per le gare prima della fine dell'anno.