Pogba: “Triste per eliminazione. Non date colpa a Mbappé”

Il centrocampista ha difeso il compagno dopo l'errore del dischetto che ha eliminato la Francia dell'Europeo

Inevitabile una domanda sull'errore del dischetto decisivo da parte di Mbappé: "Colpa sua? Chiaramente no. Sappiamo che da grandi giocatori ci si aspettano grandi cose, tutta la gente ci si aspetta che faccia tanti gol e che vincesse il titolo di capocannoniere. Se chiedete a me, ha creato occasioni e ha dato l’anima in campo. È un grande, sarà una lezione anche per lui. Non c’è un solo colpevole, siamo tutti sulla stessa barca. Così è il calcio: a volte è bello e a volte brutto. Per noi brutto, per la Svizzera meraviglioso".