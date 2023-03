Polonia-Albania, le probabili formazioni e dove vederla in tv

La Polonia deve riscattare la brutta sconfitta nella gara d’esordio contro la Repubblica Ceca che si è imposta nettamente per 3-1. L’ Albania , invece, fa il suo debutto in queste qualificazioni per i prossimi Europei.

I padroni di casa dovrebbero affidarsi a Lewandowski , centravanti ex Bayern Monaco e ora al Barcellona con il terzetto alle sue spalle formato da Bielik, Szymanski, Karbownik. Ci saranno anche gli "italiani" Szczesny in porta, Zielinski e Linetty in mezzo al campo.

Probabili formazioni e dove vederla in tv

Il match tra Polonia e Albania, valevole per la seconda giornata del Gruppo E delle qualificazioni a Euro 2024, non verrà tramesso in chiaro ma sarà visibile all’interno di Diretta Gol su Sky Sport Football (numero 203 del satellite). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.