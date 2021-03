Polonia, casi di Covid nel gruppo. Tremano gli ‘italiani’, c’è Skorupski positivo

Brutte notizie per il Bologna dal ritiro della Polonia. Il team manager della Nazionale polacca, Jakub Kwiatkowski ha infatti annunciato la positività del portiere di Łukasz Skorupski che, per il momento, è in isolamento.

“La nazionale polacca si è sottoposta a un altro test PCR anti-coronavirus. Purtroppo, nel caso di Łukasz Skorupski, ha dato un risultato positivo. Il portiere ha segnalato i primi sintomi durante la notte tra giovedì e venerdì e da allora è stato in isolamento”. Non una bella noizia per la formazione polacca ma neppure per il Bologna e per il Napoli. Infatti, nel ritiro delle Nazionale c’è il centrocampista Zielinski, altra pedina che milita nel campionato italiano.