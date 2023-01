Polonia, Fernando Santos nuovo CT: “Da oggi sono polacco. Voglio vincere”

Prime parole per il nuovo commissario tecnico della Nazionale.

Redazione ITASportPress

Dopo aver detto addio alla panchina del Portogallo, ecco un nuovo incarico da CT per Fernando Santos presentato nelle scorse ore come commissario tecnico della Polonia. In occasiìone della conferenza stampa, l'allenatore si è detto desideroso di fare bene e far felici i tifosi.

"Vorrei ringraziare il Presidente per aver dato fiducia a me e ai miei colleghi. E’ un grande onore per noi, perché stiamo parlando di un grande Paese, con una storia e una cultura estremamente importanti. La Nazionale ha tanti giocatori di grande qualità, è tra le migliori al mondo. Da oggi sono un polacco, sono uno di voi", le prime parole di Fernandos Santos. "Faremo di tutto per portare ai polacchi tanta gioia. Vivrò a Varsavia, voglio conoscere bene il paese, la cultura e la mentalità dei polacchi. Il contatto con le persone è molto importante per me".

"La federazione mi ha presentato un nuovo progetto ed è molto importante per me fare in Polonia quello che ho fatto in passato. Voglio lasciare un'eredità qui, qualcosa per il futuro. Il mondo del calcio sta cambiando, c'è chi viene e chi se ne va, ma bisogna lasciarsi qualcosa alle spalle. Uno dei compiti è aiutare a costruire il futuro".