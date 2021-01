Polonia in cerca di un ct: contatti con una vecchia conoscenza della Serie A

L’inizio dell’Europeo 2021 non è troppo lontano e la Polonia non si sta avvicinando con tutte le certezze necessarie. Per esempio, manca il Commissario Tecnico che guiderà la selezione nella massima competizione europea. Dopo l’esonero del vecchio selezionatore Brzeczek, non è ancora stato individuato un degno sostituto. Così si valutano diversi profili. Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, uno dei nomi accostati alla panchina sarebbe Paulo Sousa. Il portoghese è una vecchia conoscenza della Serie A. Da giocatore ha militato nella Juventus e nell’Inter, mentre da tecnico ha gestito la Fiorentina.